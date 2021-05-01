За сутки от ковида привились почти 50 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 на данный момент записались 506 067 человек.

За пятницу, 30 апреля, в Украине от коронавируса привились 49 985 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Прививки проводили 36 мобильных бригад по иммунизации в 1 838 пунктах прививки.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 пока записались 506 067 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 671 случай / 6 911 прививок;

Винницкая область - 196 случаев / 2 369 прививок;

Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;

Днепропетровская область - 745 случаев / 3 504 прививки;

Донецкая область - 570 случаев / 3 015 прививок;

Житомирская область - 218 случаев / 1 287 прививок;

Закарпатская - 129 случаев / 548 прививок;

Запорожская область - 405 случаев / 1 612 прививок;

Ивано-Франковская область - 131 случай / 219 прививок;

Киевская область - 433 случая / 3 735 прививок;

Кировоградская область - 173 случая / 1 434 прививки;

Луганская область - 157 случаев / 531 прививки;

Львовская область - 448 случаев / 1 273 прививки;

Николаевская область - 245 случаев / 2 176 прививок;

Одесская область - 454 случая / 1 660 прививок;

Полтавская область - 385 случаев / 2 980 прививок;

Ровенская область - 291 случай / 1 158 прививок;

Сумская область - 188 случаев / 1 912 прививок;

Тернопольская область - 200 случаев / 1 013 прививок;

Харьковская область - 730 случаев / 4 938 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 1 341 прививка;

Хмельницкая область - 446 случаев / 1 084 прививки;

Черкасская область - 537 случаев / 2 807 прививок;

Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;

Черниговская область - 327 случаев / 1 411 прививок.

Добавим, с начала прививочной кампании привито 752 295 украинцев, из них первую дозу получили 752 293 человек.

Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Напомним, в пятницу, 30 апреля, в столичный аэропорт "Борисполь" прибыли 500 тысяч доз вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinоvac.