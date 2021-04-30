На Киевщине 49-летний мужчина изнасиловал свою 91-летнюю бабушку

Суд арестовал его на два месяца.

В селе Гоголев Броварского района Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Как выяснилось, в тот вечер мужчина со знакомым употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и изнасиловал ее.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сегодня, 30 апреля, Броварской межрайонный суд арестовал мужчину на 60 суток.