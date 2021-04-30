На Киевщине 49-летний мужчина изнасиловал свою 91-летнюю бабушку

Суд арестовал его на два месяца.

На Киевщине 49-летний мужчина изнасиловал свою 91-летнюю бабушку
Фото: Скріншот відео

В селе Гоголев Броварского района Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Как выяснилось, в тот вечер мужчина со знакомым употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и изнасиловал ее.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сегодня, 30 апреля, Броварской межрайонный суд арестовал мужчину на 60 суток.

Напомним, на днях умер Виталий Рудзько, напавший на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев" летом 2020 года и находился под стражей.

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