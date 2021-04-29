В Николаеве полицейские задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве

Одна из версий - месть за убийство родственника подозреваемого в 2006 году.

В Николаеве полицейские задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве
Фото: mvs.gov.ua

В среду, 28 апреля, в Николаеве в ходе спецоперации с участием бойцов Корда задержали местного жителя, причастного к убийству человека, которое произошло 15 апреля во дворе многоэтажек. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых погиб.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы, которые изъяли и направили на экспертизу.

Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и избранная ему мера пресечения не была связана с содержанием под стражей.

Фото: mvs.gov.ua

После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

"Одна из версий убийства - это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказывает начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

Сейчас проверяется круг друзей подозреваемого, у которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Фото: mvs.gov.ua
Парню вручили уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства. Злоумышленник нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых те погибли на месте происшествия.

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