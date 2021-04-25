Число жертв пожара в больнице Багдада возросло до 82 (обновлено)

По предварительной информации, пожар возник в результате взрыва баллонов с кислородом.

Число жертв пожара, который произошел в ночь на воскресенье, 25 апреля, в реанимационном отделении больницы для пациентов с коронавирусом в Багдаде возросло до 82 человек.

Об этом пишет Немецкая волна.

Пострадали более 100 человек.

Представитель МВД Ирака отметил о пересмотре мер безопасности во всех больницах страны во избежание аналогичных инцидентов в будущем.

Отметим, по предварительной информации, пожар возник в результате взрыва баллонов с кислородом, которые хранили неправильно. Из-за отсутствия противопожарной системы огонь быстро распространился.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Как рассказали работники больницы, огонь вспыхнул посреди ночи и охватил несколько этажей. В реанимации находились около 30 пациентов, у них также дежурили несколько десятков их родственников.

"Большинство жертв погибло, поскольку пациентов вынуждены были переместить и отсоединить от аппаратов искусственной вентиляции легких", - сообщили в службе гражданской защиты страны.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Часть людей погибла в результате отравления дымом.

Служба гражданской защиты сообщила, что спасти удалось 90 из 120 человек из числа пациентов и их родных, впрочем, не указывается количество жертв. В министерстве здравоохранения говорят о более 200 спасенных пациентов.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Пожар вызвал шквал критики в адрес министерства здравоохранения страны и требование отставки министра. В правительстве страны пообещали быстрое расследование трагедии.

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