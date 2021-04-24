Мужчину, который топором разгромил кассы и полки АТБ в Мариуполе, арестовали без права залога

Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет АТБ в Мариуполе и разбил витрины. Он арестован на два месяца без права внесения залога.

Об этом информирует пресс-служба полиции Донецкой области.

22 апреля полицейские задержали мужчину, который совершил хулиганские действия в магазине Мариуполя. Кроме того, по месту жительства злоумышленника полиция изъяла оружие и наркотики.

По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, было начато сразу несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту - до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, инцидент произошел в супермаркете АТБ на проспекте Нахимова в Мариуполе. Мужчина якобы был возмущен тем, что кто-то в магазине ударил его жену из-за отсутствия маски.