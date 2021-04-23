Жены самых богатых людей мира одеваются скромно

Пока люди со средним достатком тратят львиную часть заработков на брендовую одежду, жены олигархов носят исключительно то, что им нравится. Некоторые наряды спутниц олигархов вызывают недоумение и удивление.

“Колхозные“ платья и брючные костюмы: как одеваются жены самых богатых людей мира

Мелинда Гейтс - жена Билла Гейтса отнюдь не славится роскошными образами и стильными нарядами.

Мелинда носит комфортную обувь на низком каблуке, весьма скромные платья и брючные костюмы.

“Колхозные“ платья и брючные костюмы: как одеваются жены самых богатых людей мира

“Колхозные“ платья и брючные костюмы: как одеваются жены самых богатых людей мира
Супермодель с мировым именем Миранда Керр в 2017-м году стала женой миллиардера и одного из основателей Snapchat Эвана Шпигеля. Это ее второй брак. Безукоризненная фигура позволяет красавице носить любые наряды, но она, почему-то, выбирает комфорт и в толпе могла бы легко затеряться, оставаясь незаметной. Ведь так одеваются большинство девушек – джинсы и белая футболка…

“Колхозные“ платья и брючные костюмы: как одеваются жены самых богатых людей мира

Взгляните, как выглядит Присцилла Чан – супруга Марка Цукерберга! Кажется, что у нее есть дела поважнее, чем забота о внешности и выбор одежды.

“Колхозные“ платья и брючные костюмы: как одеваются жены самых богатых людей мира

“Колхозные“ платья и брючные костюмы: как одеваются жены самых богатых людей мира
Еще одна почитательница комфортной и удобной одежды - Астрид Менкс. С 2006-го года она является законной женой знаменитого бизнесмена Уоррена Баффетта. Астрид сопровождает супруга в деловых поездках и на торжественных мероприятиях.

“Колхозные“ платья и брючные костюмы: как одеваются жены самых богатых людей мира

Напомним, украинский нардеп Николай Тищенко закатил шумную вечеринку в день рождения своей жены. Парочке пришлось оправдываться, почему гости нарушали карантинные нормы?


Шевченко Лилия, Тудей

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