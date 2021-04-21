За неделю за нарушение карантина в Киеве закрыли семь заведений

Всего было проверено 6 тыс. ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов.

За неделю в Киеве проверили на соблюдение карантина 6 тыс. ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов. По результатам проверки семь заведений были закрыты.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов и выписали штрафы от 34 до 170 тысяч гривен.

Кличко отметил, что функции контроля за соблюдением ограничений возложены на правоохранительные органы. Но город, в пределах своих полномочий, помогает полиции.

"Еще в прошлом году город создал специальные группы контроля. К ним относятся сотрудники Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны, районных управлений торговли и благоустройства, которые вместе с полицией проверяют соблюдение правил заведениями питания и торговли. Я еще раз обращаюсь к предпринимателям: не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности здоровье и жизнь киевлян! А жителей города прошу: соблюдайте правила сами и обращайте внимание на то, придерживаются ли их заведения. Сообщайте о нарушениях. Будем контролировать вместе!", - подчеркнул мэр.

Напомним, ранее Кличко заявил, что введенные в городе жесткие карантинные ограничения начали давать результат, но попросил не расслабляться. В столице сейчас действует жесткий локдаун. Массовые собрания запрещены, обычных людей не пускают в общественный транспорт без специальных пропусков.

В эти выходные депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил для своей жены вечеринку в пятизвездочном отеле Fairmont. Ее посетили около 30 бизнесменов и политиков. Позже Тищенко заявил, что вечеринка в отеле Киева не нарушает карантин, и никаких уголовных или административных дел в отношении него не открыто.

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