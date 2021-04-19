В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивает Германия

Подозреваемый в мошенничестве гражданин Турции находился в международном розыске.

Фото: ГПСУ

В международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков» пограничники обнаружили гражданина Турции, 1974 года рождения, который находился в международном розыске.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

"При осуществлении мер пограничного контроля авиарейса сообщением «Стамбул-Харьков», в отношении гражданина Турции произошло срабатывание базы данных Международной организации уголовной полиции", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что с сентября 2020 года мужчину разыскивают правоохранительные органы Германии за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 Уголовного кодекса Германии "Мошенничество".

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киеве.

Гражданина Турции задержали и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.

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