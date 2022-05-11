Тину Кароль в аэропорту Токио встретил японский миллиардер с букетом цветов: фото

Украинская исполнительница Тина Кароль, которая активно участвует в благотворительных проектах по всему миру, прилетела в Японию. В аэропорту артистку встретил японский бизнесмен и миллиардер Хироси Микитани и подарил ей букет цветов.

Кароль в своем блоге в Instagram опубликовала кадры с момента встречи с Микитани. В подписи к фото она поблагодарила мужчину за поддержку Украины и заинтриговала поклонников словами, что "продолжение еще следует", информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/tina_karol

"Чрезвычайно благодарна великому другу Украины, филантропу Хироси Никитане за поддержку Украины! Продолжение следует" - написала звезда.

Артистка позировала в белой вязанной футболке с сине-желтым вышитым сердцем от украинского бренда Siyai. На сайте производителя указано, что стоимость вещи - 900 гривен. Завершали патриотический образ классические джинсы и спортивная обувь белого цвета.

Фото: siyai.com.ua

Известно, что японский миллиардер, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, еще во второй день полномасштабного вторжения РоSSии в Украину пожертвовал нашей стране 8,7 миллиона долларов.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Украина кричит. От имени моей родной страны я хочу рассказать, насколько она прекрасна и мужественна. Спасибо всем в Японии за поддержку. Я верю, что мою страну можно восстановить", - сказала Кароль японским СМИ .

В Токио у Тины Кароль запланированы встречи с официальными лицами и дипломатами, а также выступление в качестве специального гостя на "Rakuten Girls Award", где 14 мая она споет для зрителей.