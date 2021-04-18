В Польше нашли мертвым 41-летнего гастарбайтера из Украины

Следствие продолжается.

В Польше нашли мертвым 41-летнего гастарбайтера из Украины
Фото: Nasze miasto

В Польше умер 41-летний украинец, который проживал в селе Езерна Гмина Галевице Лодзинского воеводства.

Об этом сообщает TV Republika со ссылкой на местную полицию.

Известно, что мужчина недавно приехал на работу в Польшу.

Украинец пропал в ночь на 15 апреля из дома, где жил. Сначала правоохранители нашли только его туфли.

Тело украинца нашли в пятницу утром, 16 апреля, в лесном массиве.

Как пишет Укринформ, тело мужчины обнаружили в 500 метрах от места, где он проживал. Следствие продолжается. Предварительно, прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти мужчины.

В прошлом году в Польше зафиксировано 643 случая смерти граждан Украины. Зато в 2019 году в Польше умерли 619 граждан Украины.

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