В Киеве зафиксировали 1457 случаев ковида за сутки, умерли 47 человек

В стационарах столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациента - в тяжелом состоянии.

В Киеве зафиксировали 1457 случаев ковида за сутки, умерли 47 человек
Фото: bigkiev.com.ua

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 1457 случаев заболевания коронавирусом. 47 больных умерли, 713 человек оправились от COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших за прошедшие сутки 825 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 562 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 40 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 30 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (311), Днепровском (252) и Деснянском и Соломенском (по 138) районах.

Вчера в больницы Киева госпитализировали 225 пациентов с COVID-19 и 311 - с подозрением на коронавирус и пневмонию.

По данным КГГА, в стационарах столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71%.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 180 066 киевлян, 4021 больной умер, 112 534 человека преодолели болезнь.

Как сообщалось, Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила продлить жесткие карантинные ограничения, срок которых истекал в эту пятницу, до 30 апреля. Общественный транспорт все это время будет работать по специальным пропускам, а детские сады будут закрыты.

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