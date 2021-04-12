В Киеве обнаружили еще 537 случаев заболевания коронавирусом, умерли 42 человека

Госпитализировали 76 пациентов с COVID-19 и 287 - с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В Киеве обнаружили еще 537 случаев заболевания коронавирусом, умерли 42 человека
Фото: bigkiev.com.ua

За воскресенье, 11 апреля, в Киеве подтвердили 537 случаев заболевания коронавирусом. 42 больных умерли, 148 человек выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Вчера в больницы столицы доставили 76 пациентов с COVID-19 и 287 - с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64) районах.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 177 106 киевлян, 3 932 больных умерли, 111 216 человек побороли болезнь.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 случаев ковида. Госпитализированы 2 770 человек с ковидом, выздоровели 5 355 пациентов, 287 - умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595) и Львовской (590) областях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
Автобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковидАвтобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковид
Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людямКиевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям
Финал шоу "Маска": кто стал победителемФинал шоу "Маска": кто стал победителем
Анастасия Приходько родила третьего ребенкаАнастасия Приходько родила третьего ребенка
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве спасатели помогли женщине, засунувшей пальцы в блендерВ Киеве спасатели помогли женщине, засунувшей пальцы в блендер
Начало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на майНачало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на май
В Украине за сутки - еще 12 112 новых случаев ковидаВ Украине за сутки - еще 12 112 новых случаев ковида
В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания УткинаВ Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
В Киеве произошла перестрелка, двое человек раненыВ Киеве произошла перестрелка, двое человек ранены
Из-за ковида в Киеве за сутки умерло 42 человекаИз-за ковида в Киеве за сутки умерло 42 человека
На сегодня «красная» зона карантина действует в Киеве и 11 областяхНа сегодня «красная» зона карантина действует в Киеве и 11 областях
За сутки в Киеве - 1 605 случаев ковидаЗа сутки в Киеве - 1 605 случаев ковида
В Киеве полицейский попался на сбыте психотроповВ Киеве полицейский попался на сбыте психотропов
За сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости