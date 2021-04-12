В Киеве обнаружили еще 537 случаев заболевания коронавирусом, умерли 42 человека

Госпитализировали 76 пациентов с COVID-19 и 287 - с подозрением на коронавирус и пневмонию.

За воскресенье, 11 апреля, в Киеве подтвердили 537 случаев заболевания коронавирусом. 42 больных умерли, 148 человек выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Вчера в больницы столицы доставили 76 пациентов с COVID-19 и 287 - с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64) районах.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 177 106 киевлян, 3 932 больных умерли, 111 216 человек побороли болезнь.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 случаев ковида. Госпитализированы 2 770 человек с ковидом, выздоровели 5 355 пациентов, 287 - умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595) и Львовской (590) областях.