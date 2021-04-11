На Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста, открыто уголовное производство

Участковые установили личность злоумышленника за сутки.

В Киевской области установили злоумышленника, который ради забавы застрелил аиста.

Об этом сообщили в в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В Обуховское районное управление полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицу. Происшествие случилось на улице Донбасской в городе Василькове.

"На место мгновенно выехали правоохранители и установили обстоятельства происшествия. Менее, чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника", - говорится в сообщении.

25-летний мужчина предоставил доказательства и признался в содеянном.

Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, патрульная полиция Киева изъяла птиц, которых использовали для получения заработка за счет фото с ними.

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