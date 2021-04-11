На Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста, открыто уголовное производство
Участковые установили личность злоумышленника за сутки.
В Киевской области установили злоумышленника, который ради забавы застрелил аиста.
Об этом сообщили в в отделе коммуникации полиции Киевской области.
В Обуховское районное управление полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицу. Происшествие случилось на улице Донбасской в городе Василькове.
"На место мгновенно выехали правоохранители и установили обстоятельства происшествия. Менее, чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника", - говорится в сообщении.
25-летний мужчина предоставил доказательства и признался в содеянном.
Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, патрульная полиция Киева изъяла птиц, которых использовали для получения заработка за счет фото с ними.