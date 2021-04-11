Из-за ковида в Киеве за сутки умерло 42 человека

В Киеве в субботу, 10 апреля, выявили 697 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 42 человека.

Об этом сообщили в Киевсовете.

В больницы столицы госпитализировали 71 пациента с ковидом и 408 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших: 431 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 243 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 11 девочек от 1 до 17 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 14 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 236 человек.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 176 569. Коронавирус преодолели 111 068 жителей. За период пандемии в столице 3 890 летальных случаев от вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Летальных случаев - 235.