За сутки в Киеве с ковидом и пневмониями госпитализировали 672 человека

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 77%.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1417 новых случаев коронавируса, 45 больных умерли.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, ухудшается. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1417 инфицированных. Умерли 45 человек - 25 женщин и 20 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3701 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 170 517", - рассказал городской голова.

Среди заболевших: 819 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 32 девочки от 8 месяцев до 17 лет. А также 528 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 38 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 45 медиков.

Госпитализировали за прошедшие сутки 183 пациента с диагнозом COVID-19. А также 489 - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 672 человека.

Выздоровели за минувшие сутки в Киеве 476 человек. Всего коронавирус побороли 108 732 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе - 318, в Деснянском - 228 и в Днепровском районе - 159 случаев.

Фото: kiev.klichko.org

Кличко отметил, что увеличивается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4608 больных ковидом. Из них 46 детей.

3222 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3878 человек. Под аппаратами ИВЛ - 69 больных.

"Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 77%. Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100%", - отметил Кличко.

Напомним, с начала эпидемии в Украине зарегистрировали почти 1,8 млн случаев коронавирусной болезни, умерли 35,5 тыс. человек. За последние сутки болезнь подтвердили у 15 415 человек, умер 481 человек.

Национальная академия наук считает, что нынешняя волна эпидемии в Украине выходит на плато.