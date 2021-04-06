Умер актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"

У мужчины был рак мозга.

Умер актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"
Пол Ріттер
Фото: HBO

В возрасте 54 лет от рака мозга умер британский актер Пол Риттер - звезда сериала HBO "Чернобыль".

Об этом Guardian сообщил его агент.

Известно, что актер умер дома, рядом со своей семьей - женой Полли и сыновьями Фрэнком и Ноем.

В сериале "Чернобыль" Риттер сыграл роль заместителя главного инженера атомной электростанции Анатолия Дятлова, признанного виновным в аварии ЧАЭС. Сериал состоит из пяти эпизодов и получил немало наград, в частности, Золотой глобус, три Эмми и возглавил топ-10 сериалов 2019 года по версии AFI.

Риттер также известен ролями в фильмах "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (роль Элдреда Уорпла) и "Агент 007: Квант милосердия". Широкую популярность в Великобритании актер получил благодаря телесериалу "Ужин в пятницу вечером".

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась в мае 2019 года. Уже в конце месяца мини-сериал обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb) и возглавил его.

Первая серия получила название "1:23:45" - точное время взрыва на четвертом энергоблоке. На IMDB сериал получил 9,5 балла из 10. Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная", а также "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие". Съемки проходили в основном в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.

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