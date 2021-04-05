В Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконе

Им грозит штраф и даже тюрьма.

Фото: twitter.com/tammytabby

Полиция задержала в Дубае женщин, вышедших сниматься обнаженными на балкон апартаментов. Среди них - 11 украинок, пишет "BBC Украина" со ссылкой на МИД.

Информация о задержании женщин появилась в твиттере полиции Дубая.

Против задержанных возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру.

"Полиция Дубая предостерегает от неприемлемого поведения, не соответствующего ценностям и этике эмиратского общества", - говорится в заявлении полиции.

Наказание за подобное поведение составляет до шести месяцев заключения и штраф в размере 5000 дирхамов (более 1360 долларов).

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - сообщили в украинском МИД.

Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела.

Консул планирует попасть к задержанным 6 апреля.

Фото: thesun.co.uk

Вместе с украинками задержали граждан других государств, в частности восемь россиянок, пишут роSSийские СМИ.

Фото: twitter.com/tammytabby

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