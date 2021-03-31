В Киеве из-за ковида могут ограничить работу общественного транспорта и закрыть детсады

Мэр пожаловался, что киевляне не хотят носить маски и катаются по городу без надобности.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти рассматривают возможность усиления карантинных ограничений.

"Мы сейчас следим и за ситуацией в учебных и воспитательных заведениях, и в целом за динамикой заболеваемости и госпитализаций. Если ситуация не улучшится, городская власть будет вынуждена ввести более строгие ограничения. Речь идет в первую очередь о работе садов и школ и работе общественного транспорта", - сказал он на брифинге в среду.

Кличко также пожаловался, что киевляне не хотят соблюдать действующие ограничения, без надобности катаются по городу и ходят без масок.

"А потом у нас стоят очереди скорых под больницами, где умирают до 40 больных в сутки. Как еще объяснять, чтобы люди поняли?" - сказал мэр.