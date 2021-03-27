За сутки больше всего новых случаев ковида - во Львовской и Одесской областях
Летальных случаев - 290.
За минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавируса. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 290.
Госпитализированы 4 747 человек, выздоровели - 7 124, проведено 123 500 тестирований: ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген - 45 530.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и в г. Киев (1226).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев -1226 случаев;
- Винницкая область - 724 случая;
- Волынская область - 370 случаев;
- Днепропетровская область - 1171 случай;
- Донецкая область - 802 случая;
- Житомирская область - 813 случаев;
- Закарпатская область - 353 случая;
- Запорожская область - 599 случаев;
- Ивано-Франковская область - 373 случая;
- Киевская область - 1273 случая;
- Кировоградская область - 172 случая;
- Луганская область - 167 случаев;
- Львовская область - 1407 случаев;
- Николаевская область - 454 случая;
- Одесская область - 1282 случая;
- Полтавская область - 673 случая;
- Ровенская область - 553 случая;
- Сумская область - 567 случаев;
- Тернопольская область - 628 случаев;
- Харьковская область - 1132 случая;
- Херсонская область - 174 случая;
- Хмельницкая область - 822 случая;
- Черкасская область - 548 случаев;
- Черновицкая область - 516 случаев;
- Черниговская область - 625 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 1 632 131 человек, выздоровели - 1 297 282, летальных случаев - 31 751 и проведено 7 945 044 ПЦР-тестирования.
Напомним, в четверг, 25 марта, в Украине зафиксировали самое большое за время эпидемии количество заболевших ковидом - 18 132. Умерли 326 человек.