За сутки больше всего новых случаев ковида - во Львовской и Одесской областях

Летальных случаев - 290.

За минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавируса. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 290.

Госпитализированы 4 747 человек, выздоровели - 7 124, проведено 123 500 тестирований: ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген - 45 530.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и в г. Киев (1226).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев -1226 случаев;
  • Винницкая область - 724 случая;
  • Волынская область - 370 случаев;
  • Днепропетровская область - 1171 случай;
  • Донецкая область - 802 случая;
  • Житомирская область - 813 случаев;
  • Закарпатская область - 353 случая;
  • Запорожская область - 599 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 373 случая;
  • Киевская область - 1273 случая;
  • Кировоградская область - 172 случая;
  • Луганская область - 167 случаев;
  • Львовская область - 1407 случаев;
  • Николаевская область - 454 случая;
  • Одесская область - 1282 случая;
  • Полтавская область - 673 случая;
  • Ровенская область - 553 случая;
  • Сумская область - 567 случаев;
  • Тернопольская область - 628 случаев;
  • Харьковская область - 1132 случая;
  • Херсонская область - 174 случая;
  • Хмельницкая область - 822 случая;
  • Черкасская область - 548 случаев;
  • Черновицкая область - 516 случаев;
  • Черниговская область - 625 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 632 131 человек, выздоровели - 1 297 282, летальных случаев - 31 751 и проведено 7 945 044 ПЦР-тестирования.

Напомним, в четверг, 25 марта, в Украине зафиксировали самое большое за время эпидемии количество заболевших ковидом - 18 132. Умерли 326 человек.

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