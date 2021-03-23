В США мужчина застрелил 10 человек в супермаркете

Полиция пока не раскрывает мотивы нападения.

Супермаркет King Soopers, где произошло нападение
Фото: CNN
Супермаркет King Soopers, где произошло нападение

В США в городе Боулдер, штат Колорадо, вооруженный мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине King Soopers. Погибли 10 человек, в том числе офицер полиции.

Нападающего задержали, пишет The New York Times со ссылкой на правоохранителей. CNN отмечает, что власти пока не предоставили никакой информации о личности подозреваемого и его возможных мотивах.

Очевидцы стрельбы сообщили, что мужчина вел огонь хаотично.

"Я думал, что сейчас умру", - сообщил журналистам работник мясного отдела Алекс Ареллано.

Он рассказал, что сначала услышал выстрелы, а затем заметил толпу людей, которая бежала к выходу.

Погибшим охранником является Эрик Толли. Он был первым, кто прибыл на вызов о стрельбе. Личности других погибших не разглашаются, поскольку сначала о трагедии должны сообщить их родственникам.

Источники CNN в правоохранительных органах также отметили, что нападавший был вооружен винтовкой AR-15. Полиция частично эвакуировала посетителей и работников магазина, после чего начала операцию по задержанию.

Напомним, что менее чем неделю назад в США, в штате Атланта, произошло еще одно вооруженное нападение на случайных людей. Мужчина атаковал три различных СПА-салона и убил 8 человек. Большинство жертв были американцами азиатского происхождения.

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