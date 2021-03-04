В Украине впервые с декабря обнаружили более 10 тыс. новых случаев ковида за сутки

За прошедшие сутки в Украине провели 83 086 тестирований и зафиксировали 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

За 3 марта госпитализированы 3 271 человек. 194 пациента умерли, выздоровели 4 837 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели - 1 186 873. От осложнений умерли 26 591 человек. Всего было проведено 7 021 993 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев - 868 случаев;

- 868 случаев; Винницкая область - 827 случаев;

Волынская область - 652 случая;

Днепропетровская область - 384 случая;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 888 случаев;

Закарпатская область - 679 случаев;

Запорожская область - 180 случаев;

Ивано-Франковская область - 776 случаев;

Киевская область - 423 случая;

Кировоградская область - 93 случая;

Луганская область - 53 случая;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 483 случая;

Полтавская область - 253 случая;

Ровенская область - 202 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 457 случаев;

Харьковская область - 442 случая;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 357 случаев;

Черкасская область - 241 случай;

Черновицкая область - 626 случаев;

Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, что более 10 тысяч больных в сутки в последний раз фиксировали в Украине 25 декабря прошлого года - 11 035 новых случаев.

В Минздраве также сообщили, что за 3 марта прививки против коронавируса получили 2 680 украинцев, а общее количество вакцинированных первой дозой - 9 568.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 60 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 350 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область - 54 прививок;

Киевская область - 310 прививок;

Кировоградская область - 80 прививок;

Луганская область - 80 прививок;

Львовская область - 60 прививок;

г. Киев - 90 прививок;

- 90 прививок; Николаевская область - 120 прививок;

Одесская область - 100 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 200 прививок;

Сумская область -40 прививок;

Тернопольская область - 228 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 88 прививок;

Черкасская область - 60 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), а лидером по количеству вакцинированных является Донецкая область, где привили уже 840 человек.

Напомним, 26 февраля главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко констатировал рост количества случаев заболевания ковидом, но подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается и в других странах, в частности, в Чехии и Польше .

Ляшко объяснил, что сейчас имеет место и прогнозируемое увеличение количества больных, связанное с сезонной циркуляцией гриппоподобных заболеваний.

По данным Минцифры, по состоянию на 3 марта в список ожидания вакцинации от COVID-19 через портал и приложение "Дия" и через контакт-центр Минздрава записались 100 тысяч украинцев. Подробнее о том, как в Украине началась вакцинация от ковида, читайте в материале LB.ua "Щеплені і щасливі".