В Киеве от ковида умерли еще 8 человек

В пятницу, 26 февраля, в Киеве обнаружили еще 580 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 8 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Среди больных - 312 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 236 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 15 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 17 мальчиков от 5 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (138), Днепровском (117) и Святошинском (74).

В больницы столицы госпитализировали 111 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 137 656. Коронавирус преодолели 93 771 житель. За период пандемии в столице зарегистирировано 2 643 летальных случая от вируса.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года коронавирусом заболели еще 8 172 человека. Зафиксирован 151 летальный случай.