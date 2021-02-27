В Киеве от ковида умерли еще 8 человек

В больницы столицы госпитализировали 111 пациентов.

В пятницу, 26 февраля, в Киеве обнаружили еще 580 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 8 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Среди больных - 312 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 236 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 15 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 17 мальчиков от 5 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (138), Днепровском (117) и Святошинском (74).

В больницы столицы госпитализировали 111 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 137 656. Коронавирус преодолели 93 771 житель. За период пандемии в столице зарегистирировано 2 643 летальных случая от вируса.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года коронавирусом заболели еще 8 172 человека. Зафиксирован 151 летальный случай.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Горбунов спел в дуэте с ПотапомЮрий Горбунов спел в дуэте с Потапом
Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в КиевеСуд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве
В Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидомВ Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидом
В Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусорВ Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусор
В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человекаВ Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человека
В Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусомВ Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусом
В Киеве сделали первую прививку против коронавирусаВ Киеве сделали первую прививку против коронавируса
За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от ковидаЗа первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от ковида
В Киеве затопило горячей водой подземный переход на проспекте ПобедыВ Киеве затопило горячей водой подземный переход на проспекте Победы
В Киеве за сутки обнаружили 547 больных коронавирусом, выздоровели 195 пациентовВ Киеве за сутки обнаружили 547 больных коронавирусом, выздоровели 195 пациентов
В Киеве "заминировали" 10 ТРЦ и один отельВ Киеве "заминировали" 10 ТРЦ и один отель
За сутки от осложнений ковида умерли 15 киевлян, выздоровели - 378За сутки от осложнений ковида умерли 15 киевлян, выздоровели - 378
За сутки в Украине зафиксировали 4 182 новых случая ковида, выздоровели 4 351 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 4 182 новых случая ковида, выздоровели 4 351 человек
Минздрав признал Буковель причиной новой волны ковида в Ивано-Франковской областиМинздрав признал Буковель причиной новой волны ковида в Ивано-Франковской области
Последние новости
Подгружаем последние новости