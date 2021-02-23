В Донецкой области 15-летняя девочка хотела пропустить уроки и наглоталась таблеток
Ребенка доставили в больницу, угрозы его жизни нет.
В Донецкой области 15-летняя девушка решила пропустить школьные занятия и выпила таблетки. Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Жизни школьницы ничто не угрожает.
Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
"В полицию Доброполья поступило сообщение из педиатрического отделения местной больницы о том, что к ним бригадой «скорой помощи» доставили несовершеннолетнюю девушку с отравлением. В больнице полицейские пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарство она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала «скорую»", - говорится в сообщении.
Ребенок был госпитализирован, ему оказана квалифицированная помощь. Сейчас состояние девушки стабильное.
Полиция проверяет все версии произошедшего в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства" Уголовного кодекса Украины.
Ранее в феврале в Боярке Киевской области умерла девочка, принявшая огромную дозу препарата "дротаверин", а ее подруга оказалась в больнице.
На следующий день в Умани лекарств напились две восьмиклассницы. Их госпитализировали.
Кроме того, 15-летнего парня, наглотавшегося таблеток, госпитализировали в "Охматдет" в Киеве.
По словам врачей, тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, случайно, то сейчас они понимают, что делают.