В Харькове на улице застрелили мужчину, полиция ввела в действие план "Сирена"

В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Вечером 22 февраля в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Национальная полиция для поимки преступников ввела в действие план "Сирена".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 из службы "102" поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция "Сирена".

Отмечается, что на место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места преступления, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Информация о данном факте зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее сегодня в Харькове в одной из аптек произошла драка со стрельбой. Правоохранители задержали 20 человек.

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