В Киеве обнаружили еще 544 больных коронавирусом, умерли 7 человек
Госпитализировали 79 пациентов, 897 киевлян преодолели ковид.
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 544 больных коронавирусом, умерли 7 человек, выздоровели 897 пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79) районах.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 79 пациентов. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева составляет почти 27%.
"В стационарах столицы сегодня лечатся 1 065 больных коронавирусом. 676 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819, под аппаратами ИВЛ - 27 больных", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бесплатный тест на коронавирус в столице сегодня можно сдать в 71 пункте тестирования.
С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 133 891 случай коронавируса. Болезнь преодолели 91 037 жителей. За период пандемии в столице зафиксировали 2 564 летальных случая от ковида.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 531 новый случай коронавируса, выздоровели 5 857 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев, кроме Киева, зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.