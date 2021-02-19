В Киеве обнаружили еще 544 больных коронавирусом, умерли 7 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 544 больных коронавирусом, умерли 7 человек, выздоровели 897 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79) районах.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 79 пациентов. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева составляет почти 27%.

"В стационарах столицы сегодня лечатся 1 065 больных коронавирусом. 676 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819, под аппаратами ИВЛ - 27 больных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бесплатный тест на коронавирус в столице сегодня можно сдать в 71 пункте тестирования.

С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 133 891 случай коронавируса. Болезнь преодолели 91 037 жителей. За период пандемии в столице зафиксировали 2 564 летальных случая от ковида.