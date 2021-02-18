В Киеве перестали вывозить мусор: коммунальщики рассказали, в чем дело

В Киеве начался настоящий коллапс из-за мусора. Столичные коммунальные службы не успевают вовремя вывозить бытовые отходы, и люди вынуждены складывать мусорные пакеты на дорогах. В КП "Киевкоммунсервис" назвали причины возникшей ситуации.

В Киеве перестали вывозить мусор: коммунальщики рассказали, в чем дело

В первую очередь проблемы начались из-за нерасчищенных дорог и межквартальных проездов. Также коммунальщики жалуются на нерасчищенные подъезды к контейнерным площадкам. А припаркованный автотранспорт мешает большим мусоровозам проехать к мусорным бакам.

Все эти неудобства должны прекратиться уже на днях. Снег постепенно начнет таять и мусор начнут вывозить.

Для вывоза крупногабаритных отходов в столице используются заднеприводные мусоровозы. Если улицы не расчищены, то техника просто не может добраться до мусора. В связи с этим "Киевкоммунсервис" призвал автомобилистов припарковывать свой транспорт с учетом погодных условий и возможности проезда коммунальной техники.

В Киеве перестали вывозить мусор: коммунальщики рассказали, в чем дело

"Просим прощения за временные неудобства и благодарим за понимание", – заявили в пресс-службе "Киевкоммунсервиса".

Пока жители Киева в соцсетях публикуют фото с горами мусора и не перестают возмущаться, "КП "Киевкоммунсервис" заявляет, что все заявления о невывезенном мусоре принимаются в работу.

В Киеве перестали вывозить мусор: коммунальщики рассказали, в чем дело

Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу школы и детские сады, которые из-за погодных условий работали в дистанционном режиме.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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