Оля Полякова кипишем вынудила ЖЭК сбить огромные сосульки над ее балконом

Оля Полякова назвала свою квартиру «замком Снежной Королевы», так как из-за сильных морозов ее окна и балкон обросли гигантскими сосульками. В доме протекла крыша, и шикарный ремонт украинской звезды просто-напросто был испорчен. 5 дней артистка добивалась того, чтобы коммунальщики выполнили свою работу, отмечая, что спасает не только свою квартиру, но и людей, которые ходят под окнами.

В Инстаграм сториз спустя сутки после того, как Оля Полякова показала свою уничтоженную квартиру и сказала, что коммунальщики пообещали сбить сосульки над ее окном, оказалось, что это не так.

«Я вам говорила, что приехал ЖЭК и все сбил. А они, суки, не приехали. Как все висело, так и висит», - отметила в видео артистка, демонстрируя гигантские сосульки, висящие за ее окном.

Исполнительница хита «Шлепки» хотела показать вблизи, как они выглядят, но не смогла открыть окно, настолько все примерзло. Поэтому Оля решила выйти на улицу и снять свой замок Снежной Королевы снизу.

Спустя несколько часов на крыше появился мужчина, которого привязали страховкой. При этом территорию под домом никто не огородил, и люди продолжали ходить под балконами. Кустарными методами, с помощью длинной палки, человек сбивал сосульки, которые летели вниз.

«Это все могло упасть на голову, поэтому я спасаю не только свою квартиру, но и людей, которые ходят под окнами», - заключила звезда.

За спиной Поляковой собрались соседи, к которым она обратилась с вопросом, что неужели все можно решать только кипишем.