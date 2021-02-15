В Карпатах второй день ищут туриста из Киева

Вчера к его поискам привлекали авиацию.

В Карпатах вторые сутки ищут 40-летнего туриста из Киева, который заблудился возле села Березники Свалявского района Закарпатской области.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

"Уже утром к поисково-спасательным работам заблудившегося в районе Гимбы туриста дополнительно привлечен личный состав горных поисково-спасательных отделений Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч и ГСЧС Львовской области", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

К поискам привлечены 66 человек и 13 единиц техники, из них 47 спасателей ГСЧС.

Также ищут киевлянина 10 работников лесной охраны и 9 волонтеров.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщалось, вчера одного из заблудившихся туристов нашли. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Специалисты ГСЧС прочесывали горную местность четырьмя группами, несмотря на неблагоприятные погодные условия: высота снежного покрова до 2 метров, метель, плохая видимость и -15 градусов мороза.

К поиску привлекали авиацию. Вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста. К вечеру в связи с ухудшением погодных условий вертолет вернулся в г. Ивано-Франковск.

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