Во Львове четырем пациентам пересадили органы от одного донора

Врачи пересадили сердце, печень и две почки.

Во Львове четырем пациентам пересадили органы от одного донора
Фото: facebook.com/emergencyhospitall

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли четыре человека.

Об этом сообщается на странице больницы в фейсбуке.

6 февраля в клинику с головокружением и потерей сознания попала 45-летняя женщина. У нее диагностировали разрыв аневризмы. Состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, после чего врачи констатировали смерть мозга.

Родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

"Коротко о реципиентах. Новое здоровое сердце забилось в груди 22-летнего Василия. Почку получила 36-летняя Оксана, мама двух маленьких детей. Еще одну почку - 34-летний Ярослав, отец двух маленьких детей. Печень получила 48-летняя Галина, мама троих детей. Вследствие цирроза печени и нескольких желудочно-кишечных кровотечений она уже неоднократно становилась нашей пациенткой", - сообщили врачи.

Все операции происходили одновременно в нескольких операционных. Их осуществляли 40 медицинских работников из разных бригад, а на процесс в целом потратили 16 часов.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Кроме того, в тот же день медики сделали еще одну пересадку почки от родственного донора. Эту процедуру запланировали ранее. Таким образом в больнице выполнили пять операций по трансплантации органов одновременно.

Напомним, в декабре прошлого года в Украине провели девятую за год операцию по пересадке сердца. Трансплантация состоялась во Львове.

В декабре 2019 года в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Операцию в Ковельской районной больницы Волынской области провела бригада врачей Института сердца МОЗ во главе с Борисом Тодуровым. Пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией привезли из Киева, поскольку невозможно было доставить донорское сердце в столицу.

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