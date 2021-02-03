В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял с балкона "по подозрительным людям"

К правоохранителям обратилась напуганная прохожая, которая сообщила о стрельбе.

В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял с балкона "по подозрительным людям"
Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона из травматического пистолета.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

К правоохранителям обратилась напуганная прохожая, которая сообщила, что из дома на улице Соломенской раздаются выстрелы. На место тут же прибыл экипаж патрульных, но в то время стрельба уже прекратилась. Патрульные опросили заявителя и жителей и вычислили квартиру вероятного стрелка.

Дверь открыл мужчина. На вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами "постоянно ходят подозрительные люди".

По требованию патрульных гражданин дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему.

Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу для изъятия пистолета и предоставления правовой квалификации действиям мужчины. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу.

Напомним, в понедельник, 1 февраля, в Голосеевском районе Киева полиция задержала двух мужчин по подозрению в обстреле автомобиля из автоматического оружия.

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