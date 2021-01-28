В Киеве обнаружили еще 396 больных коронавирусом, выздоровели 1634 человека

18 человек умерли от осложнений ковида.

В Киеве обнаружили еще 396 больных коронавирусом, выздоровели 1634 человека
Фото: kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 396 новых случаев коронавирусной болезни, в то же время выздоровели 1634 человека. 18 пациентов умерли.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек от 3 до 17 лет и 6 мальчиков от 6 до 16 лет.

Заболели, в частности, 10 медиков. Госпитализирован 31 пациент.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявлено в Деснянском (77), Дарницком (63) и Соломенском (56) районах.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 127 472 случая COVID-19. Побороли болезнь 63 987 жителей столицы, от осложнений ковида умерли 2 326 киевлян.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 5 529 человек заболели ковидом, 11 946 - выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

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