В Киеве обнаружили еще 396 больных коронавирусом, выздоровели 1634 человека
18 человек умерли от осложнений ковида.
За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 396 новых случаев коронавирусной болезни, в то же время выздоровели 1634 человека. 18 пациентов умерли.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших 210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек от 3 до 17 лет и 6 мальчиков от 6 до 16 лет.
Заболели, в частности, 10 медиков. Госпитализирован 31 пациент.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявлено в Деснянском (77), Дарницком (63) и Соломенском (56) районах.
Всего за период пандемии в столице подтверждено 127 472 случая COVID-19. Побороли болезнь 63 987 жителей столицы, от осложнений ковида умерли 2 326 киевлян.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 5 529 человек заболели ковидом, 11 946 - выздоровели.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.