В Карпатах выпал метр снега, туристов просят воздержаться от походов на высокогорье

Сохраняется значительная снеголавинная опасность. Объявлено штормовое предупреждение.

В Карпатах выпал метр снега, туристов просят воздержаться от походов на высокогорье
Фото: dsns.gov.ua

В понедельник, 25 января, в Карпатах значительный снег. По состоянию на утро в районе горы Пожижевская выпал почти метр снега.

На странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах в фейсбуке сообщают, что по состоянию на 08:00 на горе Пожижевская температура воздуха составляла -0,8°С, безветренно, облачно, снег.

"Высота снежного покрова составляет 34-98 см, снег свежий, хорошо закреплен", - говорится в сообщении.

На горе Плай температура воздуха -1,5° , ветер юго-восточный 8-10 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова 25-61 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 0,7°С, мокрый снег, метель. Высота снежного покрова составила 70 см.

В связи с метелями и снегопадами 25-26 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Объявлено штормовое предупреждение.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье!", - сказано в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине прогнозируют дожди со снегом, на западе - метели. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

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