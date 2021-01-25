В Кировоградской области гранатой убили директора карьера, подозреваемый - его подчиненный

Мужчина заложил растяжку из-за неприязненных отношений.

В Кировоградской области гранатой убили директора карьера, подозреваемый - его подчиненный
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

На прошлой неделе в селе Ивановка недалеко от Долинской (Кировоградская область) от взрыва гранаты возле собственного дома погиб 64-летний директор местного гранитного карьера. В понедельник, 25 января, полиция отчиталась о задержании подозреваемого в убийстве.

Им оказался 34-летний местный житель, который работал на карьере.

"Подозреваемый задержан. Это местный житель, который работал на предприятии, где погибший был руководителем. При расследовании установлено, что между указанными лицами существовал длительный конфликт на почве выполнения профессиональных обязанностей. Подозреваемый 19 числа принял алкогольные напитки, у него возник умысел, и он заложил взрывчатку - гранату Ф1", - сказал на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Роман Козьяков.

Полиция сообщила, что задержанный пытался также отвести от этого подозрение, сообщив в полицию, что ему тоже заложили гранату под автомобиль. Следователи считают, что растяжку под машиной он сделал сам.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п.5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса) и арестовали без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Местное издание "Без купюр" пишет, что в Ивановке добывают чарнокиты. Карьер разрабатывает ООО "Компания Кучеренко плюс".

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