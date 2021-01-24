Умер старший брат Рината Ахметова

Причины смерти мужчины не сообщаются.

Умер старший брат Рината Ахметова
Ігор Ахметов

Старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова - Игорь Ахметов - ушел из жизни. Ему было 59 лет.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер".

"На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой", - говорится в сообщении на странице клуба в Facebook.

Причины смерти мужчины не сообщаются.

"В детстве мы делили одну конфету на двоих, а в течение всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтеру" у нас тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол, и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать", - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Напомним, 23 января на 88-м году жизни в больнице Лос-Анджелеса умер легендарный журналист и телеведущий Ларри Кинг, который 2 января был госпитализирован с коронавирусом.

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