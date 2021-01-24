Полиция нашла мужчину, которого похитили с парковки в Харькове

26-летнего харьковчанина неизвестные вывезли в Кировоградской области, где силой удерживали в подвале.

Полиция Харькова установила местонахождение человека, которого похитили среди дня 21 января с парковки торгового центра по улице Академика Павлова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Трое неизвестных силой затащили мужчину в автомобиль "Mercedes" человека, который при этом оказывал сопротивление.

Следственно-оперативная группа обнаружила на парковке автомобиль "Лексус", на котором передвигался потерпевший, его личные вещи, документы и деньги.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская городская прокуратура №4.

По распоряжению начальника областного главка полиции по Харьковской области вводился план «Перехват». Полицейские тщательно просмотрели записи с городских камер видеонаблюдения и отследили маршрут передвижения похитителей. В результате в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, на котором похищенного вывезли из области. Людей внутри транспортного средства не было, машину неизвестные сожгли.

Следователи опросили родственников похищенного 26-летнего харьковчанина. По их показаниям, мужчина временно нигде не работал, он часто помогал отцу, занимался бизнесом на ТЦ «Барабашово». Никаких кредитных или долговых обязательств семья не имела. Друзья потерпевшего также подтвердили, что парню никто не угрожал.

Работники полиции установили место, где удерживали похищенного харьковчанина.

"23 января в результате спецоперации сотрудники отдела криминальной полиции Харьковского районного управления полиции №2 совместно с оперативниками Управления уголовного розыска харьковского главка полиции, Управления уголовного розыска ГУНП в Кировоградской области по силовой поддержке батальонов полиции особого назначения, мужчина был найден и освобожден", - говорится в сообщении.

Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали.

"Следователям человек сообщил, что днем 21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль Mercedes-Benz черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали. Автомобиль начал движение в неизвестном направлении, через некоторое время заложника пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где удерживали несколько дней", - добавили в полиции.

Сейчас харьковчанина передали его близким родственникам.

В рамках досудебного расследования полицейские задержали двух мужчин 46 и 45 лет, охранявших похищенного. Согласно санкции статьи, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия для установления заказчиков преступления и мотивов его совершения.