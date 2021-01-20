За сутки в Киеве вдвое больше людей выздоровели от ковида, чем заболели

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы составляет более 30%.

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 606 новых случаев коронавирусной болезни, в то же время выздоровели 1 251 человек.

"Выздоровели за сутки в Киеве вдвое больше людей, чем заболели - 1 251. Всего коронавирус преодолели 50 339 жителей столицы", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Деснянском (108 случаев), Дарницком (101) и Оболонском (83) районах.

Среди заболевших 360 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 223 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 10 девочек от 1 месяца до 16 лет и 13 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе 16 медиков. В больницы госпитализированы 59 пациентов.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 217 больных коронавирусом, из них 8 детей. 903 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 013 человек. Под аппаратами ИВЛ - 29 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет более 30%.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 124 240 случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли 2 227 киевлян.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине от ковида выздоровели на более 10 тыс. человек больше, чем заболели. В больницы попали 2 011 человек с коронавирусом, 212 человек умерли.

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