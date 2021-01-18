В Житомирской области утонул мужчина, который хотел перейти замерзший пруд

В Житомирской области на сельском пруду утонул мужчина, его товарища спасли очевидцы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Житомирской области.

"16 января в 13:46 к спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске человека, который провалился под лед в с. Радуга Любарского района", - говорится в сообщении.

На месте происшествия стало известно, что двое мужчин, 40-летний житель Житомира и 47-летний житель с. Михайловка Любарского района, решили прямо перейти замерзший пруд. Однако посередине водоема, где проходит русло, лед был слишком тонкий.

Под одним из мужчин пошли трещины, и он провалился в воду. Другой - сразу бросился на помощь, однако и его постигла та же участь. Мужчины, оказавшись в ледяной воде, начали звать на помощь.

В этот момент их увидели люди, проезжавшие по дороге мимо пруда.

Они смогли вытащить из воды только житомирянина, который провалился первым и смог держаться на поверхности воды благодаря термическому костюму. К сожалению, 47-летнего селянина, который быстро исчез подо льдом, спасти не удалось.

"Бойцам ГСЧС, которых вызвали на место происшествия, пришлось доставать тело утопленника на расстоянии около 100 м от берега, применив для поисковых работ лодку и спецсредства. Спасенный пострадавший после осмотра медиков от дальнейшей госпитализации отказался", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в МВД просят выходить на лед только при стойкой морозной погоде.

Запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого неизвестны, переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах.

Также запрещено спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед, собираться на льду большими группами в одном месте.