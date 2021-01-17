Восьмерых полицейских будут судить за то, что они заставляли людей совершать преступления, чтобы потом их раскрывать

Среди обвиняемых - начальник отдела и его заместитель.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении восьми полицейских Павлоградского отдела Национальной полиции в Днепропетровской области, среди которых - начальник отдела полиции и его заместитель. Им инкриминируется создание преступной организации, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, совершение краж и сбыт наркотических веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов полицейские с целью повышения показателей работы заставляли местных жителей совершать преступления - кражи, хранение наркотических средств, оружия, осуществляя на них психологическое давление и насилие.

За совершение этих преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотики, а потом привлекали их к уголовной ответственности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями теруправления Государственного бюро расследований в Киеве .

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года ГБР задержало троих полицейских, удерживавших мужчину в гараже и требовавших у него $2,5 тысячи.

Ранее ГБР вручило пяти полицейским обвинительные акты по делу об изнасиловании в Кагарлыке.