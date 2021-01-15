Из-за резкого похолодания в Украине разворачивают сеть пунктов обогрева

На дорогах будет работать снегоочистительная техника.

Из-за резкого похолодания в Украине разворачивают сеть пунктов обогрева
Фото: dsns.gov.ua

Из-за значительного снижения температуры во всех областях будет развернута сеть пунктов обогрева, в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпная техника.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По решению комиссии областные и Киевская городская госадминистрации при участии органов местного самоуправления должны развернуть на период значительного снижения температуры (от -10 градусов и ниже) в населенных пунктах сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами питания, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости.

Также комиссия поручила органам власти, ГСЧС, полиции и дорожным службам через СМИ и соцслужбы проинформировать население о местонахождении таких пунктов и оказываемой в них помощи, а через СМИ сообщать перевозчикам и водителям об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах.

Социальные службы должны активизировать работу по оказанию помощи незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели.

Минэнерго и местные власти должны обеспечить бесперебойную работу электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях прогнозируется значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели и гололедица на дорогах. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях - налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности).

15-16 января в Украине ожидается снижение температуры ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях до 21 градуса мороза, днем до 10-16 градусов мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.

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