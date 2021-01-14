В Киеве обнаружили почти 800 новых больных ковидом, почти 700 человек выздоровели

От осложнений болезни умерли еще 13 человек.

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 794 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 699 человек, 13 человек умерли от осложнений ковида.

Киева

Об этом сообщил мэрВиталий Кличко

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (136), Днепровском (126) и Соломенском (116) районах.

Среди заболевших 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 325 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет.

Заболели в том числе 24 медика. В больницы госпитализированы 49 пациентов.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 120 186 случаев COVID-19. Преодолели коронавирус 45 527 жителей столицы, от осложнений болезни умерли 2 141 киевлян.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили почти 8 тыс. заболевших ковидом, что является самым высоким показателем за 7 дней, более 10 тыс. пациентов выздоровели.