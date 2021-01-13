Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon

Известный лейбл классической музыки Deutsche Grammophon выпустит запись произведений Альфреда Шнитке в исполнении украинского пианиста Алексея Ботвинова и немецкого скрипача Даниэля Хоупа.

Об этом сообщает музыкант на своей странице в фейсбуке.

"Мне кажется, что запись получился особенной, - пишет Ботвинов. - Мы хотели показать разные грани наследия выдающегося композитора. Думаю, что это для украинской культуры знаковое событие - на Deutsche Grammophon в ХХ веке записывались наши выдающиеся - Рихтер, Гилельс, Ойстрах".

Запись осуществили в Beethoven-Haus в Бонне (Германия). Пластинка выйдет 5 февраля.

Фото: www.deutschegrammophon.com

Deutsche Grammophon - компания записи классической музыки, основанная в 1898 году. До 1960 года лейбл записывал преимущественно классическую академическую музыку, но с тех пор записывает также академический авангард.

Алексей Ботвинов - украинский пианист, основатель фестиваля классической музыки Odessa Classics.