Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon
Вместе со скрипачом Даниэлем Хоупом он записал произведения Альфреда Шнитке.
Известный лейбл классической музыки Deutsche Grammophon выпустит запись произведений Альфреда Шнитке в исполнении украинского пианиста Алексея Ботвинова и немецкого скрипача Даниэля Хоупа.
Об этом сообщает музыкант на своей странице в фейсбуке.
"Мне кажется, что запись получился особенной, - пишет Ботвинов. - Мы хотели показать разные грани наследия выдающегося композитора. Думаю, что это для украинской культуры знаковое событие - на Deutsche Grammophon в ХХ веке записывались наши выдающиеся - Рихтер, Гилельс, Ойстрах".
Запись осуществили в Beethoven-Haus в Бонне (Германия). Пластинка выйдет 5 февраля.
Deutsche Grammophon - компания записи классической музыки, основанная в 1898 году. До 1960 года лейбл записывал преимущественно классическую академическую музыку, но с тех пор записывает также академический авангард.
Алексей Ботвинов - украинский пианист, основатель фестиваля классической музыки Odessa Classics.