Украинский чемпион мира по тайскому боксу погиб при обороне Мариуполя

Спортсмен служил в "Азове".

Украинский чемпион мира по тайскому боксу погиб при обороне Мариуполя
Янин героически оборонял Мариуполь
© Спорт 24

Чемпион Украины по кикбоксингу чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин погиб при обороне Мариуполя, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"В 2014 году, когда РоSSия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и по возвращении со срочной службы продолжил защищать Родину в рядах "Азова".

Полномасштабное вторжение русских оккупантов Алексей встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто мужественно держал оборону города-героя Мариуполя. В ночь с 6 на 7 апреля украинец был убит во время боевых действий. У Алексея осталась жена Тамара и сын Назария", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Разрушенный Мариуполь находился в осаде армии РФ несколько месяцев, а 21 мая полностью перешел под контроль оккупантов.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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