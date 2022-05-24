Украинский чемпион мира по тайскому боксу погиб при обороне Мариуполя

Чемпион Украины по кикбоксингу чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин погиб при обороне Мариуполя, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины .

"В 2014 году, когда РоSSия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и по возвращении со срочной службы продолжил защищать Родину в рядах "Азова".

Полномасштабное вторжение русских оккупантов Алексей встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто мужественно держал оборону города-героя Мариуполя. В ночь с 6 на 7 апреля украинец был убит во время боевых действий. У Алексея осталась жена Тамара и сын Назария", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.