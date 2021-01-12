В Киеве коронавирусом заболели еще 898 человек

Умерли 26 человек, 534 - выздоровели.

В Киеве коронавирусом заболели еще 898 человек
Фото: Київська міськрада

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали еще 898 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 118 486.Заболели:

  • 497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
  • 364 мужчины в возрасте от 18 до 81 лет
  • 17 девочек от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели, в частности, 22 медика ", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 62-х пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 26 киевлян. Всего за период пандемии в столице 2 115 летальных случаев от вируса.

Выздоровели за сутки 534 человека. Всего коронавирус преодолели 43 980 жителей столицы.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, за прошедшие сутки в Украине провели 23 873 тестирования методом ПЦР и обнаружили 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. В то же время от коронавируса выздоровели 15 951 человек. От осложнений болезни умерли 184 человека. В больницы попали 1 092 пациента с ковидом.

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