В Украину возвращаются четыре моряка, задержанные в Ливии в 2016 году

Их обвиняли в контрабанде нефтепродуктов.

В Украину возвращаются четыре моряка, задержанные в Ливии в 2016 году

В Украину возвращаются четыре моряка танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года.

Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В декабре 2017 их и других членов экипажа ливийский суд приговорил к пяти годам заключения по обвинению в контрабанде нефтепродуктов.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям, отметили в Офисе президента.

"Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его права и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", - заявил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что береговая охрана Ливии задержала судно Captain Khayyam, которое шло под флагом Сьерра-Леоне. Среди членов экипажа были украинцы, граждане Турции и Азербайджана. Моряков арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

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