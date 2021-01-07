Суточное количество выздоровевших от коронавируса в Украине более чем на 2000 превысило число новых больных

Фото: Facebook Максим Степанов

За 6 января в Украине обнаружили 8 997 новых инфицированных коронавирусом, среди них - 227 детей и 385 медиков. Было сделано 54 438 тестов.

При этом количество выздоровевших составляет 11 316. Умерли за сутки 148 человек, госпитализированы 2 567 человек. Общее количество заболевших в Украине - 1 099 493. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине умерли 19 505 человек, выздоровели - 773 214.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях", - отметил Степанов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 731 случай;

- 731 случай; Винницкая область - 250 случаев;

Волынская область - 142 случая;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 572 случая;

Житомирская область - 463 случая;

Закарпатская область - 111 случаев;

Запорожская область - 509 случаев;

Ивано-Франковская область - 137 случаев;

Киевская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 82 случая;

Луганская область - 331 случай;

Львовская область - 288 случаев;

Николаевская область - 411 случаев;

Одесская область - 694 случаев;

Полтавская область - 389 случаев;

Ровенская область - 326 случаев;

Сумская область - 505 случаев;

Тернопольская область - 198 случаев;

Харьковская область - 599 случаев;

Херсонская область - 147 случаев;

Хмельницкая область - 411 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 413 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев с симптомами ОРВИ обращаться к семейным врачам для сдачи тестов на коронавирус.

Ранее Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ из-за уменьшения количества тестов. Степанов также объяснил уменьшение количества ПЦР-тестирований тем, что увеличилось количество экспресс-тестов на антигены.