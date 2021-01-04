Четырех подозреваемых в подрыве и ограблении авто "Укрпочты" на Полтавщине отправили под суд

В июле прошлого года злоумышленники взорвали автомобиль и похитили из него 2,7 млн гривен. Два человека получили телесные повреждения.

Четырех подозреваемых в подрыве и ограблении авто "Укрпочты" на Полтавщине отправили под суд
Фото: pl.npu.gov.ua

Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников вооруженной банды по факту разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты" в июле 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Они обвиняются в организации и участии в вооруженной банде; законченном покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; разбое, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах; приобретении, ношении, хранении и передаче огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконном изготовлении взрывного устройства и в завладении огнестрельным оружием и боевыми припасами (ст. 257; ч. 2 ст. 15 п. п.1, 6, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 187; ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 263-1 УК Украины).

По данным следствия, житель г. Лубны, работая почтальоном по сопровождению почты в Полтавской дирекции АО "Укрпочта" и обладая информацией о маршрутах служебных автомобилей, в которых перевозили средства для выплаты пенсий, с целью завладения деньгами привлек к совершению разбойного нападения трех знакомых.

"Действуя по заранее разработанному плану, организатор предварительно заложил в кабину автомобиля самодельное взрывное устройство, которое с помощью электродетонатора участники банды привели в действие во время движения автомобиля между селами Тишки и Жданы Лубенского района 7 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В результате взрыва двое сотрудников "Укрпочты" получили телесные повреждения различной степени тяжести. В дальнейшем, угрожая потерпевшим пистолетом, нападавшие завладели почти 2 млн 700 тыс. грн, табельным оружием - пистолетом "Макарова" и патронами.

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