В Норвегии нашли тела семи жертв масштабного оползня

Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В Норвегии нашли тела семи жертв масштабного оползня
Фото: twitter.com/alriyadhdaily

Спасатели нашли тела семерых человек, погибших в результате масштабного оползня в поселке неподалеку от столицы Норвегии Осло, произошедшего на прошлой неделе.

Четыре тела нашли в пятницу и субботу, еще три - в воскресенье. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести, передает ВВС.

Спасатели продолжают поисковую операцию, но признают, что шансы на то, что кому-то из них удалось выжить, очень низки.

Фото: twitter.com/yenisafakEN

Пока власти удалось идентифицировать личности пяти погибших, среди них - 40-летний мужчина и его двухлетняя дочь. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Масштабный оползень произошел в поселке Эррум, что в 25 километрах от Осло, в минувшую среду, 30 декабря. Спасатели рассказывали, что в тот день им начали поступать сообщения от жителей поселка, которые заявляли, что их дома "двигаются".

В конце концов около 30 домов оказались разрушенными, некоторые из них упали в гигантский провал. Около 900 человек успели эвакуироваться из поселка.

Власти предполагают, что причиной оползня, вероятно, стали обильные осадки, которые сделали почву структурно-неустойчивой. Это же мешало спасателям провести быструю спасательную операцию.

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