В центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейский

По подозрению в совершении хулиганских действий полицейские задержали шестерых человек.

В Киеве на ул. Пушкина около 14 часов группа людей пыталась незаконно ворваться в одно из зданий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева .

Отмечается, что группа лиц пыталась зайти и захватить помещение с применением физической силы и пиротехнических средств.

"По вызову немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении хулиганских действий полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.

В полиции отметили, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. По сообщениям СМИ , конфликт произошел вокруг здания бывшего офиса корпорации "Укрбуд".

Напомним, 22 декабря правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему завладения средствами физических лиц, к которой причастны граждане Украины и иностранцы.