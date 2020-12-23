В центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейский
По подозрению в совершении хулиганских действий полицейские задержали шестерых человек.
В Киеве на ул. Пушкина около 14 часов группа людей пыталась незаконно ворваться в одно из зданий.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что группа лиц пыталась зайти и захватить помещение с применением физической силы и пиротехнических средств.
"По вызову немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.
По подозрению в совершении хулиганских действий полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.
В полиции отметили, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. По сообщениям СМИ, конфликт произошел вокруг здания бывшего офиса корпорации "Укрбуд".
Напомним, 22 декабря правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему завладения средствами физических лиц, к которой причастны граждане Украины и иностранцы.