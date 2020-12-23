В центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейский

По подозрению в совершении хулиганских действий полицейские задержали шестерых человек.

В центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейский
Фото: Макс Требухов

В Киеве на ул. Пушкина около 14 часов группа людей пыталась незаконно ворваться в одно из зданий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что группа лиц пыталась зайти и захватить помещение с применением физической силы и пиротехнических средств.

"По вызову немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении хулиганских действий полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.

В полиции отметили, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. По сообщениям СМИ, конфликт произошел вокруг здания бывшего офиса корпорации "Укрбуд".

Напомним, 22 декабря правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему завладения средствами физических лиц, к которой причастны граждане Украины и иностранцы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь СкочилясВо Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь Скочиляс
Оркестр ВВС США исполнил "Щедрик"
На границе с Россией задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками наркотиковНа границе с Россией задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками наркотиков
В украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗВ украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗ
В Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 51 человекаВ Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 51 человека
Блок рекламы


Похожие новости
Два человека погибли при пожаре в админздании в Святошинском районе КиеваДва человека погибли при пожаре в админздании в Святошинском районе Киева
Девочка из Киева, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала, как добралась домойДевочка из Киева, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала, как добралась домой
В центре Полтавы сгорело историческое зданиеВ центре Полтавы сгорело историческое здание
В центре Киева во время драки зарезали 30-летнего мужчинуВ центре Киева во время драки зарезали 30-летнего мужчину
Суд изменил меру пресечения мужчине, который угрожал взорвать банк в центре КиеваСуд изменил меру пресечения мужчине, который угрожал взорвать банк в центре Киева
От ковид умер 38-летний полицейский с КиевщиныОт ковид умер 38-летний полицейский с Киевщины
В центре Киева нетрезвый мужчина начал стрелять из-за просьбы надеть маскуВ центре Киева нетрезвый мужчина начал стрелять из-за просьбы надеть маску
“Муниципальная охрана” предотвратила попытку кражи бинокля со смотровой площадки в центре Киева
В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб человекВ гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб человек
Население Киева за месяц выросло более чем на тысячу человекНаселение Киева за месяц выросло более чем на тысячу человек
Последние новости
Подгружаем последние новости