Миланский театр "Ла Скала" отменил открытие сезона впервые со времен Второй мировой

Хористы и оркестранты в масках три часа выступали перед пустым залом.

Миланский театр "Ла Скала" отменил открытие сезона впервые со времен Второй мировой
Миланский театр "Ла Скала"
Фото: italy4.me

Всемирно известный миланский оперный театр "Ла Скала" из-за пандемии впервые со времен Второй мировой войны отменил традиционное открытие сезона.

Живые выступления на церемонии театр заменил "телевизионным попурри из арий и балетных партий" продолжительностью три часа, в течение которых хористы и оркестранты в масках выступали перед пустым залом, передает Reuters.

Организаторы назвали шоу "A riveder le stelle" ("Снова увидеть звезды") со ссылкой на последнюю фразу "Ада" Данте Алигьери, выражая тем самым надежду, что пандемия, поставившая европейскую экономику на колени, скоро будет преодолена.

“La Scala”’s premiere yesterday in Milan. An unique and splendid hymn to the art, the life and with the hope to..... riveder le stelle.. -Dante, Divina Commedia- (look again at the stars) soon. pic.twitter.com/wGC1GYs7Xz

— Patrizia Sowinski (@PatriziaSow) December 8, 2020

"Это был замечательный опыт, но я надеюсь не повторять его", - сказал дирижер Риккардо Чайли.

Некоторые выступления были в прямом эфире, а другие - предварительно записанными.

Организаторы также провели зрителей по обычно запрещенным репетиционным и кулуарным зонам 242-летнего театра.

Поскольку область Ломбардия вокруг Милана является одной из наиболее пострадавших в Европе и все еще ежедневно регистрирует тысячи новых заражений коронавирусом, до сих пор непонятно, как "Ла Скала" проведет свой запланированный новый сезон, отмечает агентство.

В октябре десятки певцов и музыкантов "Ла Скала" получили положительный тест на коронавирус, что заставило всех хористов и оркестрантов пойти на карантин.

В октябре Италия закрыла театры и концертные залы для сдерживания пандемии. Ограничения должны оставаться по крайней мере до рождественских праздников.

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