Неадекватный иностранец выбежал на проезжую часть проспекта Гузара и ранил ножом водителя (фото)

Неадекватный иностранец приставал с ножом к прохожим, а затем выбежал на проезжую часть проспекта Любомира Гузара в Киеве, где ранил водителя. Данный иностранец ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей на территории Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

В столичную полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что на проспекте Любомира Гузара неизвестный с ножом пристает к прохожим и выбежал на проезжую часть.

На месте происшествия полицейские обнаружили правонарушителя и 62-летнего киевлянина с ножевым ранением. Как выяснили правоохранители, водитель сделал замечание незнакомцу, который выбежал на проезжую часть и задел его машину. Автовладелец остановился для разрешения ситуации, однако во время общения с неизвестным возник конфликт, в ходе которого правонарушитель ударил его ножом в живот.

Киевлянина доставили в больничное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи, где у мужчины диагностировали проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он – уроженец другого государства, 1985 года рождения, привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей на территории Украины.

Следственным отделом Соломенского управления полиции открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении данных преступлений, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до восьми лет заключения.

Фото: столичная полиция